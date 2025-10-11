Haberler

AK Parti Kayseri Teşkilatı İstişare Toplantıları Gerçekleştirdi

AK Parti Kayseri Teşkilatı İstişare Toplantıları Gerçekleştirdi
AK Parti Kayseri Teşkilatı, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde yoğun katılımla istişare ve değerlendirme toplantıları düzenledi. İl Başkanı Hüseyin Okandan, teşkilatın azim ve uyumuna vurgu yaparak, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Ak Parti Kayseri Teşkilatı, istişare ve değerlendirme toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe danışma meclisi toplantıları, aynı gün içerisinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplantılara, AK Parti Bölge Koordinatörü Zonguldak AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Kayseri Koordinatörü Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy katıldı.

Teşkilat mensuplarının büyük ilgi gösterdiği toplantılarda, partinin çalışmaları ve yerel gündem konuları ele alınırken, istişarelerde bulunuldu ve teşkilat üyelerinin soruları yanıtlandı. Toplantılarda konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, teşkilatın azmi ve uyumlu çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Okandan, "Birlik, beraberlik ve istişare kültürü AK Parti teşkilatlarının en büyük gücüdür. Bugün üç ilçemizde birden aynı heyecan ve kararlılıkla bir araya gelmek, teşkilatımızın dinamizmini ortaya koymuştur. Bizim gücümüz milletimizin sevgisinden ve teşkilatımızın gayretinden geliyor" dedi.

İl Başkanı Okandan, AK Parti teşkilatlarının her daim sahada, milletle iç içe olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, milletimizin desteğiyle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantılar, birlik ve dayanışma mesajlarının ön plana çıktığı bir atmosferde sona erdi. - KAYSERİ

