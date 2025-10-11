AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan Teşkilat Değerlendirme Toplantısı

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclisi Toplantıları'nın ardından teşkilatın genel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe başkanlarıyla birlikte teşkilatın saha çalışmaları, yürütülen projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler masaya yatırıldı. Başkan Okandan, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede teşkilatın uyum ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini belirterek; "Büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdiğimiz İlçe Danışma Meclisi Toplantılarımızın ardından, ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek toplantılarımızın genel değerlendirmesini yaptık. Teşkilatımızın saha çalışmaları başta olmak üzere birçok konuda istişarelerde bulunduk. Birlik, dayanışma ve istişare ruhuyla daha güçlü bir teşkilat, daha güçlü bir Kayseri için azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya, Bölge Koordinatörü Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve Kayseri Koordinatörü Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de katılarak teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Okandan, toplantıya katılımları ve destekleri dolayısıyla Çolakoğlu ve Yurdunuseven'e teşekkür ederek, "Teşkilatımıza gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri bizleri son derece memnun etti. Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Toplantıda AK Parti Kayseri Teşkilatı'nın, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - KAYSERİ