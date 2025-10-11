Haberler

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan Teşkilat Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan Teşkilat Değerlendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, İlçe Danışma Meclisi Toplantıları sonrasında ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek teşkilatın genel durumunu değerlendirdi. Teşkilatın saha çalışmaları ve projeleri masaya yatırılırken, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclisi Toplantıları'nın ardından teşkilatın genel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe başkanlarıyla birlikte teşkilatın saha çalışmaları, yürütülen projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler masaya yatırıldı. Başkan Okandan, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede teşkilatın uyum ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini belirterek; "Büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdiğimiz İlçe Danışma Meclisi Toplantılarımızın ardından, ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek toplantılarımızın genel değerlendirmesini yaptık. Teşkilatımızın saha çalışmaları başta olmak üzere birçok konuda istişarelerde bulunduk. Birlik, dayanışma ve istişare ruhuyla daha güçlü bir teşkilat, daha güçlü bir Kayseri için azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya, Bölge Koordinatörü Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve Kayseri Koordinatörü Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de katılarak teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Okandan, toplantıya katılımları ve destekleri dolayısıyla Çolakoğlu ve Yurdunuseven'e teşekkür ederek, "Teşkilatımıza gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri bizleri son derece memnun etti. Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Toplantıda AK Parti Kayseri Teşkilatı'nın, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
Nobel Barış Ödülü'ne 'bahis' soruşturması

Nobel Barış ödülü mahkemelik olacak! Suçlama öyle böyle değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
Duyanlar çıldıracak! Sadettin Saran, takımın eski yıldızını istiyor

Duyanlar çıldıracak! Takımın eski yıldızının peşine düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sözleri ve sorusu tartışma yarattı

Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sorusu tartışma yarattı
Duyanlar çıldıracak! Sadettin Saran, takımın eski yıldızını istiyor

Duyanlar çıldıracak! Takımın eski yıldızının peşine düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.