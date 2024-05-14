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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi. Kampanyaya il başkan yardımcıları, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ak Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Kızılay iş birliği ile 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'kan bağışı' kampanyasına AK Parti Kayseri İl Başkanlığı da destek verdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen kampanyaya, il başkan yardımcıları, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Kızılay'a kan vererek, destek oldu. Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan kan bağışı kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Bilal Düşüktaş, "Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak, 81 ilde eş zamanlı olarak kan bağışı kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Kan bağışı ülkemiz için önemli bir ihtiyaçtır. Sürekli bir ihtiyaçtır. Vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya ve bunu sürekli bir hale getirmeye davet ediyoruz. Burada bulunan Kızılay çalışanlarına ve teşkilat mensuplarımıza kan bağışlarından dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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