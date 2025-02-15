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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın Dedesinin Vefatı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın Dedesinin Vefatı
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın 95 yaşında vefat eden dedesi Hüseyin Okandan, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene Kayseri protokolü de katıldı.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın dedesi Hüseyin Okandan vefat etti.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın 95 yaşında vefat eden dedesi Hüseyin Okandan, son yolculuğuna uğurlandı. Okandan'ın cenaze namazı, Hulusi Akar Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Dursun Ataş, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabiii Kaynaklar eski bakanı Taner Yıldız, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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