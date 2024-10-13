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AK Parti Karesi Kadın Kolları'ndan Geleneksel Lokma Hayrı

AK Parti Karesi Kadın Kolları'ndan Geleneksel Lokma Hayrı
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AK Parti Karesi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, Balıkesir'de geleneksel lokma hayrını düzenledi. Etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı vererek lokmalarını paylaştı.

Ak Parti Karesi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, geleneksel olarak her yıl düzenlediği lokma hayrını bu yıl da gerçekleştirdi.

Etkinlik, Balıkesir Valiliği karşısındaki parkta, Kadın Kolları Başkanı Ayfer Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edildi. Lokma hayrına AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, AK Parti Karesi Gençlik Kolları Başkanı Kamil Yağız ile birlikte vatandaşlar ve parti üyeleri katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "AK Parti Karesi İlçe Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından düzenlenen lokma hayrına katıldık. Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bu güzel etkinlikte hemşehrilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Allah kabul etsin," dedi.

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka da, kadın kollarının önemli bir işlevi olduğunu vurgulayarak, "Kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Bu hayrın her yıl devam edeceğini belirtmek isterim. Birlikte daha nice etkinliklerde buluşmak dileğiyle," ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcılar arasında dostluk ve dayanışma duygularını pekiştirirken, lokmalar ikram edilerek geleneksel birlikteliğin güzelliği bir kez daha yaşandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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