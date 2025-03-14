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AK Parti Kadın Kolları Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağladı

AK Parti Kadın Kolları Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağladı
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AK Parti Kadın Kolları Eskişehir İl Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek ve erzak desteği sunarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Ak Parti Kadın Kolları Eskişehir İl Başkanlığı, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yemek ve erzak desteğinde bulundu.

Ak Parti Kadın Kolları Eskişehir İl Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarına misafirlik yaparak sıcak yemek ve Ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ayrıca hasta ziyaretleri gerçekleştirerek faaliyetlerini devam etti. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Birlik ve dayanışma ile Ramazan'ı paylaşıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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