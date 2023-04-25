AK Parti İzmir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi için çağrı yaptı

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingine videolu çağrıda bulundu. İzmirli vatandaşları, 29 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek büyük buluşmaya davet eden Başkan Saygılı, "O gün, vatanını, bayrağını seven, 'istikrar' diyen İzmir halkı kenetlenecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'de Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da, gerçekleşecek mitinge vatandaşları davet etti, videolu çağrıda bulundu. Saygılı, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tüm AK Parti hükümetlerinin yıllardır İzmir'e özel katkı ve hizmetler sağladığını söyledi.

Saygılı, "Cumhurbaşkanımız İzmir'in en temel sorununa dahi, yerel idarenin işidir demeden elini uzatmış, bu şehrin önünü çok kez açmıştır. Keza bakanlarımız, vekillerimiz de öyle. Yine, büyük açılışlar yapacak, müjdeler verecek. Gündoğdu Meydanı 'Cumhuriyet' diyecek, devletin bekası diyecek. Gerçek bir hizmet adamını milletin adamını ağırlayacak. Kendisi, Türkiye'nin dört yanına olduğu gibi, İzmir'e de hiç eli boş gelmedi. Yine öyle olacak. Nasıl 14 Mayıs sandığı eğriyle doğruyu ortaya koyacaksa, mitingimiz de İzmir için hayırlısı ile şerrin ne olduğunu ortaya koyacak. Bu buluşmanın tarihi ve kritik bir önemi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şöyle devam etti:

"İzmirlinin genlerinde zaten vatanseverlik vardır; İzmir devletini, bayrağını sever; İzmir Atatürk'ün izindedir. Bugün değil, hep böyleydi. İzmir halkı bu değerlerini siyasetine alet edenlerin, algısını yönetmeye çalışanların da farkındadır. Milletimiz sapla samanı ayırt eder. Çalışanla çalışmayanı, yalancıyla doğrucuyu, bölücüyle birleştireni, ayırt eder. İzmirliler zillet ittifakının pazarlıklarının farkındadır. Derin bir çatlak almanın çok ötesine geçmiştir, darmadağın olmuştur. Bu ittifak artık, teröristle birlikte sandığa giden, teröristten medet uman bir ittifaktır. İttifakında PKK destekçileri vardır. Sonra, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, diyorlar. Bölücüyle iş ve saf tutanların yapacağı tek şey, İzmir'in dağlarına terör tohumları ekmek olur. İzmir'in sokaklarını, meydanlarını, dağlarını bu kirli pazarlıkçılara teslim etmeyeceğiz. O gün, vatanını, bayrağını seven, 'istikrar' diyen İzmir halkı kenetlenecek. İnanıyorum ki o gün meydan, icraat siyasetine evet, taş üstüne taş koymamışlara hayır diyenlerle, huzura evet, teröre hayır diyenlerle dolacak. O gün, tüm hemşerilerimizi hep bir ağızdan doğrusu AK Parti demeye bekliyoruz" dedi. - İZMİR