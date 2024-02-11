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AK Parti İstanbul İl Binası Önünde Trafik Kazası: Fatma Sevim Baltacı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Binası önünde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve çok sayıda partili cenazeye katıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın dava arkadaşı olduğunu belirterek, ailesine başsağlığı diledi.

Ak Parti İstanbul İl Binası önünde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Binası önünde gerçekleşen trafik kazasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baltacı için Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve çok sayıda partili katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Fatma Sevim Baltacı'nın ailesine taziye dileklerini iletti.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatma Sevim kardeşimiz yol ve dava arkadaşımız. Dün akşam tabii bir kaza ile o da ebediyete uğurlanacak. 40 yaşında bir genç evladımız, kızımız. Hele hele bir dava yol arkadaşı olarak haberi aldığımızda hakikaten vurulmuşa döndük. Dava ve yol arkadaşlarının birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil. Biz biliyoruz ki 'Ölüm, hayat, hepsi bizim için birer imtihan'. Burada da böyle bir imtihanı yaşamış oluyoruz. Ben bütün yol arkadaşlarına, dava arkadaşlarına sabr-ı cemil diliyorum. Haklarınızı helal ediniz. Ben inanıyorum ki Fatma Sevim kızımız, evladımız inşallah bu yolda o ebedi aleme, Rabbimin müjdesine ulaşacak şekilde gidiyor. Rabbim bizi cenneti ile cemali ile müşerref eylesin. Bütün ailesine en kalbi hislerimle sabırlar diliyorum. Allah'a uğurluyoruz. Bundan daha güzel uğurlama herhalde olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından tabutu omuzlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazeyi araca kadar taşıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Trafik Kazaları Yerel Politika Haberler

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