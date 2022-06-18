AK Parti İstanbul İl Başkanlığından 'Spora İlk Adım' etkinliği

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının düzenlendiği "Spora İlk Adım" projesine katılan çocuklar farklı branşlardaki etkinliklere katılarak doyasıya eğlendi.

Ak Parti İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanlığı koordinasyonunda Ataköy Gençlik Merkezi'nde "Spora İlk Adım" projesi düzenlendi. Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bine yakın çocuk velileriyle katıldı. Spor kulüplerinde yeteneklerine göre aylardır eğitim gören çocuklar alanda gösteri yaptı. İl Başkanı Kabaktepe ve Milletvekili Turan çocuklarla birlikte oturarak alandaki gösterileri izledi. Türkiye ve dünyada 2 defa dripling basketbol rekoru olan Ecrin Mart, basketbol toplarıyla gözleri kapalı yaptığı gösteri izleyenlerden büyük beğeni topladı. Programa katılan çocuklar farklı branşlardaki etkinlik alanlarında vakit geçirerek doyasıya eğlendi.

"Bu çocuklar arasında hem Türkiye hem de dünya şampiyonları çıkacak"

Bu proje ile Türkiye ve dünyada şampiyonlar çıkacağını belirten AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bugün hakikaten bizim için anlamlı bir gün. Spor için yaş farkı gözetmeksizin ya da farklı denenlerden dolayı spora erişim zorluğu çeken tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi yetenekleri doğrultusunda buluşturmayı hedefliyoruz. AK Parti İstanbul Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı, Spor Komisyonu birlikteliğinde yedi yüzden fazla çocuğumuzu ilk kez kendi yeteneklerine göre bir spor kulübüyle, spor branşıyla buluşturmuş olduk. Projede başta gazi ve şehit çocukları olmak üzere İstanbullu çocuklarımız var. Bu çocuklarımız bu gün buluşup ilk adımı attılar. Biz inanıyoruz ki bu çocuklar içerisinden hem İstanbul'da hem Türkiye'de hem dünyada şampiyonlar çıkacak. Aynı zamanda onların Türkiye'nin geleceğini teslim edeceğimiz nesiller ve kuşakların yetişmesi noktasında bugün ciddi bir etki oluşturacak" dedi.

"Çocuklarımızı bu günden eğitirsek, yarın büyük şampiyonlar yetiştirmiş oluruz"

Spora ilk adımın genç yaşlarda başladığını dile getiren Milletvekili Turan, "Biz Türkiye'yi uluslararası tüm branşlarda en üste çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Bu diğer alanda olduğu gibi sporda da devam ediyor. Bu sene spor alanında onlarca sporcumuz altın madalya alarak bizi gururlandırdı. Spora ilk adım genç yaşlarda başlar. Gençlerimize, çocuklarımıza yatırım yapıp onları bu günden eğitirsek yarın büyük şampiyonlar yetiştirmiş oluruz" şeklinde konuştu.

Spora meraklı olan insanları etkinliğe davet eden Azra Rümeysa Gülşen, "Bugün buraya gelip gösteri yapan insanları izledik. Güzel bir etkinlik oldu. Değişik branşları gördük. Arkadaşlarımın da gelmesini isterim. Spora meraklı olan insanların bu atmosfere gelmesini isterim" İfadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel