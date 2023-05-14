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AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bekleyiş sürüyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bekleyiş sürüyor

Yerel Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında seçim sonuçları için bekleyiş sürerken muhtemel bir balkon konuşması için hazırlık yapılıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında seçim sonuçları için bekleyiş sürerken muhtemel bir balkon konuşması için hazırlık yapılıyor. Çok sayıda basın mensubu gelişmeleri takip etmek için il başkanlığı binasında bekliyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için hareketlilik başladı. İl başkanlığının bahçesine dev ekran ve ses sistemi kuruluyor. Partililer, seçim sonuçlarını buradaki ekranlardan takip edecek. Muhtemel bir balkon konuşması için de başkanlık binasının terası görevlilerce yıkandı. Çok sayıda basın mensubu saatler önceden il başkanlığına gelerek gelişmeleri buradan takip ediyor. Açılan sandıklarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

AK Parti İstanbul Yerel Haberler

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