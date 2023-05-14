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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşması için hazırlanıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşması için hazırlanıyor

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapması beklenen Beyoğlu'nda bulunan AK İstanbul İl Başkanlığında hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapması beklenen Beyoğlu'nda bulunan AK İstanbul İl Başkanlığında hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde 81 ilde sabah saat 08.00'de oy verme işlemi başladı. Oy verme işleminin bitmesine yarım saatten az bir süre kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapması beklenen Ak Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığında hummalı bir çalışma başlatıldı. Hazırlıklar çerçevesinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığının balkonu yıkandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

AK Parti İstanbul Yerel Haberler

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