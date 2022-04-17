AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Şehitler Haftası çerçevesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp dua eden Kabaktepe, "Bu topraklarda bayrağımızdaki hilalimizin sayısı 1 oldu 2 oldu ama hilal hiçbir zaman eksik olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bu coğrafyanın bize vatan kılınmasında en büyük emeği olan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onları asla unutmayacak, emanetlerini de sahipsiz bırakmayacağız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Şehitler Haftası çerçevesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyarette bulundu. Şehitlerin kabirlerini ziyaret eden Kabaktepe, mezarlıklara karanfil bırakıp dua etti. Şehitliğe ziyarete gelen şehit yakınlarını da ziyaret edip sabr-ı cemil dileğini ve saygılarını iletti. Şehitlik ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yapan Kabaktepe, "Mukaddes dinimiz, cennet vatanımız, aziz bayrağımız, kıymetli milletimiz en büyük emanetimiz. Bu emanete canı pahasına sahip çıkan, Peygamberlik makamından sonra en büyük makamın sahibi olan aziz şehitlerimize minnettarız. Bu topraklarda bayrağımızdaki hilalimizin sayısı 1 oldu 2 oldu ama hilal hiçbir zaman eksik olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz dünyaya da örnek oldu. Bunda en büyük emeği olan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Devlet olarak, millet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerimizin emanetine en iyi şekilde sahip çıkmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehit ve gazilerimizin kanlarıyla muhafaza ettiği bu topraklara her daim sahip çıkacaklarını vurgulayan Kabaktepe, "Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, bizi biz yapan değerlerimizi her zaman ayakta tutacağız. Milletimiz şehitlik makamının kıymetini de, şehitlerimizin değerini de çok iyi bilir. Bu topraklarda bin yıldır ezan sesi eksik olmadı elhamdülillah. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir medeniyetin temsilcileri olarak bu topraklarda kardeşçe yaşamaya, birbirimizi hak ve hukukunu muhafaza etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İl Başkanı Kabaktepe'nin Edirnekapı Şehitliği ziyaretine; İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve teşkilat mensupları da eşlik etti. - İSTANBUL