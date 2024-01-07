AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbul için taahhütler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da riskli yapıların tamamının ortadan kaldırılması için çalışacaklarını ve İstanbul halkının her anında yanlarında olacaklarını belirtti. İhmalkarlık döneminin sona ereceğini vurgulayan Kurum, enerjilerini İstanbul için harcayacaklarını ve İstanbul için iş üreteceklerini söyledi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: "İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. İstanbul'un her anında yanında olacağız. İhmalkarlık dönemi bitecek. Enerjimizi İstanbul için harcayacağız. Biz kendimiz için değil, İstanbul için çalışacağız. Laf değil iş üreteceğiz." - İSTANBUL