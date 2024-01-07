AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: "Biz kollarımızı sosyal konutlar için sıvadık."
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal konutlar için çalışmalara başladıklarını belirterek, İstanbul'da yaşayan vatandaşların daha iyi koşullarda konut sahibi olmalarını hedeflediklerini söyledi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: "Biz kollarımızı sosyal konutlar için sıvadık." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel