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AK Parti İl Başkanlığında vatandaşların bekleyişi sürüyor

AK Parti İl Başkanlığında vatandaşların bekleyişi sürüyor

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından vatandaşlar AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne geldi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından vatandaşlar AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne geldi. Vatandaşların dualarla ve ellerinde bayraklarla sonuçları beklediği görüldü.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından vatandaşlar AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne geldi. Bazı vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bayraklarla beklerken bazılarının da dua ettikleri görüldü. Vatandaşlar kurulan ekranlardan seçim sonuçlarını takip ederken, bazılarının da gelişmeleri cep telefonlarından takip ettiği dikkat çekti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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