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AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Ramazan İftarında Çanakçı Ailesiyle Bir Araya Geldi

AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Ramazan İftarında Çanakçı Ailesiyle Bir Araya Geldi
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ramazan ayında 'Gönüller Bir, Sofralar Bir' sloganıyla düzenlenen iftar etkinlikleri kapsamında, Çanakçı ailesinin iftarına katılarak duygu dolu anlar yaşadı. Yıldırım, aileye hediyeler ve pasta sürprizi sundu.

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, dün iftarını Çanakçı ailesinin fertleriyle birlikte yer sofrasında yaparken, duygu dolu anlar yaşandı.

Ak Parti Bilecik İl Teşkilatı, 'Gönüller Bir, Sofralar Bir' sloganıyla Ramazan ayında iftar saatinde her gün 25 haneye konuk olarak, iftarlarını vatandaşlarla açıyorlar. Bu kapsamda AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve eşi Berrin Yıldırım, merkez Hürriyet Mahallesinde ikamet eden Çanakçı ailesinin iftarına konuk oldu. Ailedeki çocuklara çeşitli hediyeler veren Yıldırım, minik Esmanur'un doğum günü için bir de pasta sürprizi yaptı.

Yıldırım, misafirperverliklerinden dolayı Çanakçı ailesine teşekkür ederek, "Ramazan ayının bereketiyle hemşerilerimizin gönül sofralarına misafir oluyoruz. Bizleri sofralarına ortak eden, muhabbetleriyle ısıtan Çanakçı ailesine teşekkür ediyorum. Ramazan ayımız mübarek, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Öte yandan AK Parti Bilecik İl Başkanlığına bağlı Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından il binasında Ramazan ayı boyunca iftar programı düzenlenirken, bu programlara katılım yüksek olduğu görüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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