AK Parti İl Başkanı Naim Makas'tan 10 Kasım mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıldönümünde yayınladığı mesajında, "10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, Atatürk'ün devrimlerini anlama ve onun mirasına sahip çıkma günüdür" dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıldönümünde yayınladığı mesajında, " 10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, Atatürk'ün devrimlerini anlama ve onun mirasına sahip çıkma günüdür" dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıldönümünde mesaj yayınladı. İl Başkanı Naim Makas'ın mesajında, "Cumhuriyetimizi bize armağan eden, İstiklal Mücadelemizin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 85'inci yıldönümünde derin bir saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, Atatürk'ün devrimlerini anlama ve onun mirasına sahip çıkma günüdür. Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözü ile Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Devletimize, Vatanımıza, Bayrağımıza, Bölünmez Bütünlüğümüze, Milli İradeye ve bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimize, her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. Atatürk'ün bize bıraktığı değerleri koruyarak "Yurtta barış, dünyada barış" sözleri ışığında; birlik, beraberlik, sevgi ve saygı duygularımızla, Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşımaya olan kararlılığımız sayesinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin 100. yılının ışığında, ülkemiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Türk Milleti var oldukça Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya ve yaşatmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE