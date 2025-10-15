Haberler

AK Parti heyetinde yol haritası belirlendi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda haftalık İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıya Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlık ederken, gerçekleştirilen ve planlanan üye çalışmaları ile saha faaliyetleri değerlendirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şarm El Şeyh Zirvesi'nde sergilediği tarihi duruş da ele alındı.

İl Başkanı Yıldırım, "25 yıldır Türkiye'yi çağ atlatan ve Gazze'nin mazlumlarına umut olan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yol arkadaşları olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
