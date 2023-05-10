AK Parti heyeti deprem konutlarının inşaat alanını inceledi

Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu ve beraberindeki heyet, depremzedeler için yapımına başlanılan deprem konutlarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Örenli mevkii ve indere Köyü mevkiinde yapımına başlanılan ve hızla ilerleyen deprem konutlarının inşaat alanını gezen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu'ya, Milletvekili Adayı Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve parti yönetimi eşlik etti. Burada bir takım incelemelerde bulunan heyet daha sonra konutlarla alakalı buradaki yetkililerden bilgi aldı. Konutların hızla yükseldiğini dile getiren Başkan Emrah Bulucu, "6 Şubat depreminden hemen sonra bizler önce çadır kent, konteynır kent ve sonrasında da kalıcı deprem konutları yapmaya başladık. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde inşallah burayı en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Burada emeği geçen ilk başta cumhurbaşkanımıza ve bakanlar kuruluna teşekkür ediyoruz. Ben çalışmaları gördükçe Adıyaman'ın inşası, ihyası ve imarı konusunda daha umutlu olduğumu söylemek istiyorum. Allah izin verirse hem mevcut imarda yeni planlamalarla birlikte memleketimiz daha güzel olacak inşallah" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Milletvekili Adaylarından Resul Kurt ve Mustafa Alkayış ise memleket için her daim ellerinden gelen bütün gayreti sarf ettiklerini ve bundan sonraki süreçte de her zaman vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN