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AK Parti Hatay Gençlik Kolları, Kongreye Davet Etti

AK Parti Hatay Gençlik Kolları, Kongreye Davet Etti
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AK Parti Hatay Gençlik Kolları, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 29 Aralık'ta düzenlenecek kongreye davet etti. İl Başkanı Behçet Akın, Hatay'ın yeniden doğuşunu vurguladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Hatay Gençlik Kolları İl Başkanlığı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek vatandaşları 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek kongreye davet etti.

Defne Gastronomievinde gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Gençlik Kolları İl Başkanı Behçet Akın ve Gençlik Kolları Antakya İlçe Başkanı Mustafa Boyacıoğlu'yla çok sayıda basın mensubu katıldı.

Basın mensuplarını hafta sonu gerçekleştirilecek kongreye davet eden AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Behçet Akın, "Biliyorsunuz Hatay'ımız çok büyük bir felaket yaşadı ve milletimizin feraseti, devletimizin güçlü desteğiyle küllerimizden yeniden doğuyoruz. Bizler gençler olarak, bu küllerinden yeniden doğuşun verdiği heyecan ve memleketimize duyduğumuz aşkla bu topraklara olan borcumuzu her daim ödeyeceğiz" İfadelerini kullandı.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen basın toplantısında gündem değerlendirmesi yapılırken toplantı sonunda basın mensuplarının soruları da cevaplandırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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