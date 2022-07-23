AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Merhum Başbakan Adnan Menderes için yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte Aydın'a geldi. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ocak ayında hizmete açılan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezdi. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir eşliğinde müzeyi gezen Kurtulmuş çifti, Adnan Menderes dönemini yansıtan eserleri ve Menderes'e ait eşyaları dikkatlice inceleyerek müze hakkında bilgi aldı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte gerçekleştirdikleri müze ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in döneminde yapılan hizmetleri görerek geçmişe yolculuk ettik" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel