AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Partiler, hangi tarih ve saatte miting yapacağını Seçim Kuruluna bildirir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Partiler, hangi tarih ve saatte miting yapacağını Seçim Kuruluna bildirir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Partiler, hangi tarih ve saatte miting yapacağını Seçim Kuruluna bildirir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mitinglerin nerede yapılabileceğini İlçe Seçim Kurulları belirler ve ilan eder. Partiler, bu yerlerin hangisinde, hangi tarih ve saatte miting yapacağını Seçim Kuruluna bildirir. Bu kuralların hiçbirine uymayacaksın, bir de Bizi/Erzurum'u suçlayacaksın. Hadi ordan" ifadelerini kullandı. - ANKARA