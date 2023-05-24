AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet vermeye başlayan Yüreğir Devlet Hastanesi Semt Polikliniğini gezdi, yeni projeler hakkında bilgi aldı. Çelik, AOSB yönetimini çevreye ve doğayı korumak için harcanan çaba ve bu alanda yapılan ciddi yatırımlardan dolayı tebrik etti.

Çelik, Ak Parti'nin yeni seçilen Adana Milletvekillileri Sunay Karamık ve Faruk Aytek ile Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram'ın da bulunduğu heyetle geldiği AOSB'yi ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

AOSB'yi ziyaretinde ilk olarak, 9 branşta poliklinik hizmeti ve 7/24 acil hizmeti verilen Yüreğir Devlet Hastanesi AOSB Semt Polikliniğini ziyaret eden Çelik, AOSB Başkanı Bekir Sütcü ile poliklinik yöneticilerinden verilen sağlık hizmeti konusunda bilgi aldı.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü burada yaptığı konuşmada, bölgede verdikleri ve Türkiye'deki 400 OSB içinde ilk ve tek olan hizmetlerine vurgu yaparak, "Yönetim kurulumuzun tamamı sanayicilerden oluşuyor. Birinci şapkamızla bir yatırımcı olarak ihtiyaçları görüyor, yönetici şapkamızla da bu ihtiyaçları sizlerden aldığımız destekle yerine getiriyoruz" dedi.

Çevrenin ve doğanın korunması konusundaki yatırımlarından, tamamlanan, devam eden ve proje aşamasında olan hizmetleri ile bunların yatırım tutarları hakkında bilgi veren Başkan Sütcü, yüzde 100 doluluk oranına sahip bölgenin 23 milyon metrekareye ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Buna ilave olarak Valimiz Süleyman Elban'ın himayelerinde 35 milyon metrekare 5. ilave alanın yer seçim çalışmaları devam etmektedir. Bu alanda yer seçiminin tamamlanmasıyla beraber 58 milyon metrekarelik alana ulaşarak Türkiye'nin en büyük OSB'si haline gelmiş olacağız."

Bundan sonraki süreçte ilk etapta kreş ve anaokulu yapmayı belirten Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölge yakınında hayata geçirmek istedikleri toplu konut projesi için de Çelik'ten destek istedi.

Çelik ise konuşmasında, her şeyin başının sağlık olduğunu kaydederek, "Bu nedenle bu hizmetin AOSB içinde veriliyor olması çok önemli. İlk milletvekili seçildiğimde buraya geldiğimde bana güvenlik sorunundan söz edilmişti. Şimdi göz kamaştıran, Türkiye'ye örnek olan bir organize sanayi haline geldik. Bekir Bey'i ve yönetim kurulundaki arkadaşları kutluyorum. Bizim aramızda şöyle bir mutabakat var. Ben onlara ne söz verdiysem tuttum, onlar da ne söz verdiyse yaptı" dedi.

Toplu konut projesi

Başkan Bekir Sütcü'nün toplu konut projesi konusundaki destek talebine vurgu yapan Çelik, "Siz önce burada çalışan hanımların çocukları için kreşi yapın. Ben o beş yüz konutluk proje meselenin çözülmesini hemen sağlayacağım. Neşet Ertaş'ın dediği gibi kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz. Önce hanımlar rahat edecek sonra sanayi rahat edecek. Ona göre ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AOSB'nin giderek büyüdüğünü, Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında marka olmuş yatırımcılarının bulunduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Sizi bir konuda daha tebrik etmek istiyorum. Son derece kurallı, ilkelere dayanan, prensiplere dayanan, sanayicinin çıkarlarını, daha iyi çalışmalarını gözeten bir yapı oluşturdunuz. Bir diğer konumuz da çevre. Dünyanın en önemli ovası ve en kıymetli topraklarına sahibiz. Önce çevreyi koruyacağız. Doğa bizim rakibimiz değil. Doğa bizim kader arkadaşımızdır. Dünyayı kirletmeden, ovamızı kirletmeden, çevreyi kirletmeden gelecek nesillere bu mirası bırakmalıyız. Bu nedenle toprağı korumak, çevreyi korumakla ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti de tebrik ediyorum. Rakamları söylediniz. Bunun için ciddi paralar harcıyorsunuz. Çevreyi ve doğayı korumak için çaba harcayan, bu alanda ciddi yatırımlar yapan yönetiminizi tebrik diyorum. Yıllar evvel Cumhurbaşkanımız Başbakanken buraya geldi, yemek yedi. Kendisini küçük bir odada ağırladık. O da Bekir beye dedi ki burayı biraz büyütün. Bekir bey de kebap ve şalgam ikramından sonra talimatı aldı. Her zaman olduğu gibi verdiğiniz sözü yerine getirip, gerçekten büyüttü. Ama vizyoner bir biçimde büyüttünüz. Bunları aşacak daha büyük rekorlar çok daha ileriye götürecek imkanlara sahibiz. Söylediğiniz her projenin destekçisiyiz."

Kadın sanayicilerin eğitime desteği

Çelik'in konuşmasının ardından söz alan AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Çelik ise platform olarak hayata geçirdikleri projeler konusunda bilgi verdi. Son olarak, bölge sınırları yakınında bulunan ve fiziksel olarak kötü durumdaki anaokulunu topladıkları 2.5 milyon TL'lik yardımla yenilediklerini bildirdi.

Çelik, sürdürülebilirlik ve teknolojiye önem vererek yeniledikleri anaokulunun çatısına güneş enerjisi sistemi, bahçesine damla sulama sistemi kurduklarını, depreme dayanıklı ve farklı bir mimari tasarımla yapıldığını belirtti.

Ayça Çelik ve yönetimini hizmetlerinden dolayı kutlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha sonra AOSB Bölge Başkanlığı binasında AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve yönetimi ile bir araya geldi. - ADANA