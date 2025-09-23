AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: 'Terörün kökünü Allah'ın izniyle kazıdık ve terör örgütünün feshedilmesi sürecini hep birlikte yaşıyoruz'

Ak Parti İstanbul Başkanlığı tarafından Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen programda şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları bir araya geldi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "50 yıldır bu ülkenin annelerinin gözlerinden yaş döken, evlatlarını babasız bırakan, babalarının yüreğini dağlayan terörün kökünü Allah'ın izniyle kazıdık ve terör örgütünün feshedilmesi sürecini de hep birlikte yaşıyoruz. Devletimiz, kararlılıkla terör örgütünün feshedip, bu coğrafyadan tamamıyla silinmesi için sadece Türkiye'den değil sınırlarımızın ötesinde de terör örgütünün uzantılarının yok olacağı bir dönemin mücadelesini veriyor" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen programda şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya gazilik makamının önemine dikkat çekti.

"Sizler, aynı zamanda bizim gönül coğrafyamızın da sarsılmaz neferlerisiniz"

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çanakkale'den, Sakarya'dan, Kıbrıs'tan, 15 Temmuz'a kadar bu milletin bağrından çıkan kahramanlar, ülkemizin istiklaline göz diken hainlere asla fırsat vermemiştir. Allah bütün kahramanlarımızdan razı olsun. Biz inanıyoruz ki; bu hukuk ayakta olduğu sürece, Allah'ın izniyle bu milletin sırtı asla yere değmeyecektir. Sizler, aynı zamanda bizim gönül coğrafyamızın da sarsılmaz neferlerisiniz. Evlatlarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi bu ülkenin bekası uğruna şehit ya da gazi verdiniz. Büyük acılar yaşadınız ama bilin ki 85 milyonun gönlünde de yeriniz apayrıdır" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlı iradesiyle Türkiye tarihi bir döneme tanıklık ediyor"

Terörsüz Türkiye sürecini vurgulayan Fatma Betül Sayan Kaya, "50 yıldır bu ülkenin annelerinin gözlerinden yaş döken, evlatlarını babasız bırakan, babalarının yüreğini dağlayan terörün kökünü Allah'ın izniyle kazıdık ve terör örgütünün feshedilmesi sürecini de hep birlikte yaşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlı iradesiyle Türkiye, tarihi bir döneme tanıklık ediyor. Terörsüz Türkiye sürecini tamamladığımızda, az önce Abdullah Başkan'ım da çok güzel ifade etti. Eskisinden çok daha güçlü olarak bütün bu coğrafyada terörden arındırılmış bu coğrafyada geleceğe çok daha güçlü bakacağımız günler yakındır" şeklinde konuştu.

"Türkiye, 50 yılda terör örgütüyle çok zorlu bir mücadele verdi"

Türkiye'nin yarım asırdır terör örgütüyle mücadele ettiğini belirten Kaya, "Terörü tümüyle söküp atmanın yollarını arıyoruz. Türkiye, 50 yılda terör örgütüyle çok zorlu bir mücadele verdi. Mecliste kurulan Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonunda yoğun bir şekilde çalışıyor. Milletvekillerimiz, terörü bir daha bu topraklarda olmayacak şekilde sonlandırmayı konuşuyor. Bugün gerçekten tarihi bir adım. Devletimiz, kararlılıkla terör örgütünün feshedip, bu coğrafyadan tamamıyla silinmesi için sadece Türkiye'den değil sınırlarımızın ötesinde de terör örgütünün uzantılarının yok olacağı bir dönemin mücadelesini veriyor" ifadelerini kullandı.

"Bir terör devleti, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı bütün dünyaya izliyor"

İsrail'in terör devleti olarak Filistin'de soykırım yaptığını ifade eden Kaya, "Bir terör devleti, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı bütün dünyaya izliyor. İsrail'in adeta dünyanın gözünün içine baka baka utanmadan işlediği bu soykırım, bir terör örgütünün terör devletine dönüştüğünde neler yapabildiğini de göstermiş oluyor. Böyle bir lanet ki bu terör, hele ki devlet seviyesine erişip İsrail gibi olunca, batıdan da yemlenince gözünün hiçbir şey görmediğine bütün dünya tanıklık etti. Tüm insanlığın adeta nefretine kavuştular. Özelliklede Müslüman kardeşlerimiz bir avuç elit yöneticiyle birlikte batı desteği arkasına almış, meşruiyet aslında olmayan İsrail, bir terör devleti olarak bu coğrafyada da gerçekten bugüne kadar terörü nasıl beslediğini de gördüğümüz İsrail, nasıl bir tehdit olarak karşılıklı durduğunu da bugün daha iyi idrak ediyoruz" dedi.

"Al bayrağımız, şehit ve gazilerimizin kanıyla renk almıştır"

Gazilere seslenen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu vatan, sizlerin ve şehitlerimizin uğruna kanlarına döktüğü bir vatandır. Al bayrağımız, şehit ve gazilerimizin kanıyla renk almıştır. Biz, bu topraklara 1071'den bu tarafa geldiğimiz günden beri her daim içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlarla mücadele ederek geldik. Hamdolsun, bugün ülke topraklarımız içerisinde, ülkemizin topraklarının tamamında artık özgür ve hür bir şekilde vatandaşlarımız yaşamaktır" dedi.

"Yarım asrı geçen ülkemize çöreklenmiş olan terör belasını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bu topraklardan söküp attık"

Konuşmasına devam eden Başkan Özdemir, "Ben, 90'lı yılları çok iyi bilen bir kardeşinizim. O yıllarda nice büyüklerini askere uğurlamış, kalbimizin bir köşesinde derin bir sızıyla annelerin, babaların ve kardeşlerin neler hissettiğine bizzat şahit olmuş bir kardeşinizim. Hamdolsun, yarım asrı geçen ülkemize çöreklenmiş olan terör belasını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bu topraklardan söküp attık. Allah'a hamdolsun" şeklinde konuştu.

"Terörsüz bir bölgenin nihayeti ermesi adına büyük bir sürecin yürütüldüğünü görüyoruz"

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan Başkan Abdullah Özdemir, sürecin neticesine vurgu yaptı. Başkan Özdemir, "Ülkemiz içerisindeki tehdidin sona ermesiyle birlikte küresel tehditlerinde sona ermesi adına büyük bir mücadeleyi yürütüyoruz. ve ülkemiz sınırlarındaki terör koridorlarının, terör odaklarının bastırılmasıyla bölgemizde de büyük bir mücadelenin, terörsüz bir bölgenin nihayeti ermesi adına büyük bir sürecin yürütüldüğünü görüyoruz. Eski tehditlerin sona erdiği bugünlerde, bölgesel tehditleri bertaraf etme yolunda kararlı ve metin bir mücadele yürütüyoruz. Terör koridorlarının oluşmasına izin vermemek, terör örgütlerinin bağlantılarını kesmek ve sınırlarımızda huzuru sağlamak devletimizin önceliğidir. Bu çabalar, yalnızca güvenlik güçlerimizin değil, milletimizin ortak iradesinin, kararlılığının ve fedakarlığının sonucudur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL