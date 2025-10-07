AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: "Gazze'nin sesi Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Bu dönemde Gazze'nin sesi kim derseniz Gazze'nin sesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu da bu milletin ona verdiği güç sayesindedir" dedi.

Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, uluslararası sistemde yaşanan krizi, Gazze özelinde uluslararası hukuk ve insan hakları perspektifiyle masaya yatırılması amacıyla 'Uluslararası Düzenin Krizi: Gazze, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları' başlıklı panel düzenlendi.

Ak Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen panele, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve partililer katıldı.

"Dünyanın dört bir yanındaki yönetimler Gazze'deki soykırıma karşı isyan halinde ama bir şey yapamıyor"

Burada konuşan Ala, insanlığın ayakta durmaya çalıştığını ama insanlık vicdanının Gazze'de bombaların altında mezarlara gömüldüğünü ifade ederek, "Gazze'de ölen insanlığın vicdanıdır. Gazze'de bir savaş değil tek taraflı soykırım, acımasızca saldırı ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. Vicdan sahibi, insanlıktan nasibini almış her erdemli insan dile getirebilir. Dünyanın dört bir köşesinde yönetimler hariç olmak üzere insanlık gerçekten bu soykırıma karşı isyan halinde ama bir şey yapamıyor. Yönetimlerse, önemli bir kısmı ekonomik olarak gelişmiş ülke olarak değerlendirdiğimiz ama erdem, uygarlık ve medeniyet olarak yerlerde sürünen bir kesim ise bu siyonizmin, insanlığa karşı işlediği suçu bırakın engellemeyi açıkça destekliyor. Bu yeni bir çağ demektir" ifadelerini kullandı.

"Gazze'nin sesi Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta BM olmak üzere her uluslararası platformda ve ikili görüşmede Gazze'yi birinci sıraya yerleştirdiğine ve Gazze'nin sesi olduğuna dikkati çeken Genel Başkan Vekili Ala, "Bu dönemde Gazze'nin sesi kim derseniz Gazze'nin sesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu da bu milletin ona verdiği güç sayesindedir" dedi.

İslam dünyasının ne yapacağını bilemez halde olduğunu ve bir çare üretemediğini söyleyen Ala, "Bütün bunlar tamam ama İsrail orada Gazzeli çocuklar, ambulanslar, hanımefendiler, yaşlılar olmak üzere hiçbir ayrım olmadan bir katliama, soykırıma tabi tutuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlığın bütün değerlerini Gazze'ye kendi gelecekleriyle birlikte gömüyorlar"

Ala, geniş perspektiften bakıldığı zaman İsrail'in kendi mezarını kazdığını, bu durumun ve coğrafyanın hep aynı kalmayacağına vurgu yaparak, "Burada güç elde edildiği zaman o gücü elde edenlerin vicdanına hitap edeceksin ki güçlü olduğun zaman sen de varlığını devam ettirebilesin. Öyle şeyler yapıyorlar ki o güç affetse tarih affetmez, tarih affetse insanlık affetmez. Tamamen aklın da diplomasinin de mezarını kazıyorlar. İnsanlığın bütün değerlerini aslında Gazze'ye kendi gelecekleriyle birlikte gömüyorlar" açıklamasında bulundu.

"Bu zulmün geleceğini haber veren Cumhurbaşkanımızın Davos'taki 'one minute' çıkışıydı"

Son zamanlarda bazı ülkelerin Siyonist aklın kendilerini kullanmaya başladığını görerek Filistin Devleti'ni tanımaya başladıklarını dile getiren Genel Başkan Ala, "Bunun ilk habercisi, ilk önce bu zulmün geleceğini haber veren ve buna karşı insanlığı uyaran Cumhurbaşkanımızın Davos'taki 'one minute' çıkışıydı. O zaman bunlara 'one minute' dendiği zaman insanlığın bir kısmı dur deseydi bu kadar zulüm işlenmeyecekti. Diplomasi biraz öngörü, çaba gerektirir. O ülkelerin de Filistin'i tanımalarını memnuniyetle karşılıyoruz çünkü onlar da zamanında siyonizmi kullandılar. Sonra baktılar ki onlar güçlendikçe aslında kendi altlarını oyuyor o ülkelerin ve o ülkeleri kullanmaya çalışıyorlar. İşte o zaman bir dakika dediler. Başta İngiltere, Avustralya ve Kanada başta olmak üzere siyonizmin ve Netenyahu Hükümetinin kendilerini de kullandığını fark ettikleri an Filistin'i devlet olarak tanımaya başladılar. Biz zaten başından beri Türkiye olarak her platformda dile getirdik ki çözüm iki devletli olur. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti ve 1967 öncesi sınırlarında İsrail ama şunu bilelim; bir adım attıklarında o adımın çok önceden planlandığını da gözden kaçırmamak lazım" şeklinde konuştu.

"Gazze'de çok açık bir insanlık, soykırım suçu işleniyor"

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise

İsrail'in 7 Ekim 2023 yılında Gazze'ye yönelik başlattığı operasyonun üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatan, "Önümüzde nasıl bir sorun olduğunu, neyi konuştuğumuzu belki de bir yönüyle çok net biliyoruz. Gazze'de çok açık bir insanlık, soykırım suçu işleniyor. Gazze abluka altında tutuluyor ve insanlar açlıktan kırılacak hale getiriliyor. Her yönüyle oldukça açık gözüken bir durum ama belki de birçok yönüyle, tam anlamıyla gerçekliği sonuçları ve sebepleri çerçevesinde çok net herkes tarafından anlaşılamayan bir süreç" dedi.

"En az 77 yıl süren bir soykırım ve etnik temizlik operasyonu devam ediyor"

İsrail saldırganlığının sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını kaydeden Yalçın, "Hem mekansal hem de zamansal bakımdan mesele sadece Gazze veya son iki sene değil. Mekansal anlamda İsrail'in saldırganlığı öylesine sınır tanımıyor ki bugün Gazze, yarın Batı Şeria, öbür gün Suriye, Bir diğer gün Ürdün, Suudi Arabistan, İran, Türkiye ve tüm bölge hatta belki de tüm uluslararası sistem tehdit altına alınıyor. İsrail tehlikesi ve saldırganlığı belki de kendilerine semitik ruha bile saldırganlık sonuçları doğurabilecek kadar bir azgınlık içerisinde. O yüzden bu meseleyi en ince ayrıntısıyla ele almak zorundayız. Yine İsrail'in bize unutturmaya çalıştığı bir şey, bu saldırganlık son 2 yılın saldırganlığı değil ve hiçbir şey 7 Ekim 2023'te başlamadı. En az 77 yıl süren bir soykırım ve etnik temizlik operasyonu maalesef bölgemizde devam ediyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA