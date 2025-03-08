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AK Parti Gençlik Kolları'ndan İftara Beş Kala Etkinliği

AK Parti Gençlik Kolları'ndan İftara Beş Kala Etkinliği
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AK Parti Edremit İlçe Gençlik Kolları, Ramazan ayı dolayısıyla 'İftara Beş Kala' etkinliği düzenleyerek yolda olan vatandaşlara iftarlık kumanya dağıttı. Üyeler, sosyal sorumluluk projeleriyle Ramazan'ın dayanışma ruhunu yaşatmayı hedefliyor.

Ak Parti Edremit İlçe Gençlik Kolları, iftar saatinde yolda olan ve iftara yetişemeyen vatandaşlar için "İftara Beş Kala" etkinliği ile iftarlık kumanya dağıttı.

Ak Parti Edremit İlçe Gençlik Kolları üyesi Haşim Önen, yapılan etkinlik hakkında bilgi vererek, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz uygulama, iftar vaktinde yolda olan ve iftara yetişemeyen vatandaşlarımız için iftarlık kumanyalar hazırlamak oldu. AK Parti Gençlik Kolları olarak bu kumanyalarımızı vatandaşlarımıza ikram ediyoruz," dedi.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Önen, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti. AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, iftar saatine dakikalar kala belirlenen noktalarda sürücülere ve vatandaşlara iftarlık kumanyaları ulaştırarak, hayırlı ramazanlar diledi.

Vatandaşlar, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle ramazan ayının bereketini ve birlik beraberlik ruhunu yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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