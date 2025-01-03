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AK Parti Eskişehir Kadın Kolları 500 Kişiye Sıcak Çorba Dağıttı

AK Parti Eskişehir Kadın Kolları 500 Kişiye Sıcak Çorba Dağıttı
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AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte, soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi. Etkinlikte 500 kişilik çorba dağıtıldı ve Eskişehirli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Ak Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 500 kişiye sıcak çorba dağıtılırken, vatandaş büyük ilgi gösterdi.

Ak Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun ve beraberindekiler Eskişehirli vatandaşlara sıcak çorba dağıttı. Vatandaş, Rüstem Demirbaş Parkı önünde gerçekleştirilen etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikten özellikle öğrenciler ve çevredeki vatandaş faydalandı.

Etkinlik hakkında konuşan AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı olarak, Rüstem Demirbaş Parkı önünde Eskişehirli vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunduk. Yaklaşık 500 kişiye ulaştık ve çorbalarımızı ikram ettik. Özellikle bu soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın içini bir nebze olsun ısıtabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Amacımız, her zaman halkımızın yanında olmak ve onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek. Bu tür etkinliklerle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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