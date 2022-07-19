AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: 'Eskişehirlilerin menfaatine hareket edilmeli'

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında şebeke suyuna yapılacak yüzde 40'lık zammın reddi hakkında konuştu.

Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Eskişehir'de şebeke suyuna yapılmasını planlanan yüzde 40 oranındaki zam, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan şehir şebekesinden akan suya, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yüzde 40 zam yapılması isteğinin yerinde olmadığını söyledi.

"Zam için ret oyu veren meclis üyelerine teşekkür ediyorum"

ESKİ (Eskişehir Su Kanalizasyon İdaresi) tarafından sunulan zam önerisinin AK Parti grubu, bazı meclis üyeleri ve belediye başkanlarının da oylarıyla reddedildiğini vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Eskişehirli hemşehrilerimiz adına bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyanın ve Türkiye'nin hem pandemi hem de sonrasında savaştan kaynaklı sebeple sıkıntılar yaşadığı bu süreçte, hemşehrilerimizin zamla karşılaşması yerine özellikle temel ihtiyaçlardan birisi olan kullanma suyu, ulaşım gibi alanlarda belediyelerin indirime gitmesi mümkünken ve buna ilişkin örnekler varken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin zam yapma isteğinin yerinde olmadığını değerlendiriyoruz. Bu anlamda sağduyulu davranan, AK Parti ile birlikte hareket eden özellikle Cumhur İttifakı MHP'li meclis üyelerimizi ve diğer belediye başkanı ve meclis üyelerimizi bu konuda tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum."

"75 milyon TL bütçe fazlası veren ESKİ, Eskişehirlilerin menfaatine hareket etmeli"

Çalışkan, ESKİ'nin özellikle son 3 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 75 milyon TL kar kaynaklı para aktardığını anımsatarak, "ESKİ Genel Müdürlüğü'nün karlı bir kuruluş olduğu, zarar etmediği, toplumun özellikle Eskişehirlilerin menfaatine hareket etmesi gerektiği açık. Çünkü belediyeler sadece ticari işler yapmazlar, sosyal sorumluluklarından kaynaklanan sebeple halka her alanda ulaşma ve destek verme zorunlulukları vardır. Su da bunların en temel ögelerinden biridir. Büyükşehir belediyesinde ret oyuyla suya zam yapılmamasına imkan sağlayan tüm meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel