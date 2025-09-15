AK Parti Eskişehir İl Başkanı'ndan A Milli Basketbol Takımına Kutlama

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, dün oynanan Türkiye- Almanya basketbol maçından dolayı A Milli Basketbol takımı için kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak yayınladığı mesajda, "Kırmızıyla beyazın, ay ve hilalin gücünü Riga'dan tüm dünyaya duyuran ve Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımımızı tekrar canıgönülden kutluyorum. Güzel Eskişehir'imizde Dede Korkut Parkı'nda bu çoşkuyu paylaşan binlerce hemşehrimize sonsuz teşekkürler" dedi. - ESKİŞEHİR