Haberler

AK Parti Eskişehir İl Başkanı'ndan A Milli Basketbol Takımına Kutlama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye-Almanya basketbol maçının ardından A Milli Basketbol takımını kutlayarak Eskişehir'deki taraftarlarına teşekkür etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, dün oynanan Türkiye- Almanya basketbol maçından dolayı A Milli Basketbol takımı için kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak yayınladığı mesajda, "Kırmızıyla beyazın, ay ve hilalin gücünü Riga'dan tüm dünyaya duyuran ve Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımımızı tekrar canıgönülden kutluyorum. Güzel Eskişehir'imizde Dede Korkut Parkı'nda bu çoşkuyu paylaşan binlerce hemşehrimize sonsuz teşekkürler" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gürsel Tekin, Özel'i haklı çıkardı! Dava sürerken soluğu parti binasında aldı

Tekin'den Özel'i haklı çıkaran hamle! Dava sürerken soluğu orada aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! İstenen tazminat belli oldu

Sabancı ailesinde ayrılık! İstenen tazminat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.