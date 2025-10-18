AK Parti Eskişehir İl Başkanı, Mahalle Başkanlarıyla Hedefleri Değerlendirdi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek, teşkilat hedeflerini değerlendirdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya ve mahalle başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda üye çalışmaları, saha faaliyetleri ve teşkilat hedeflerini ele aldı. Albayrak, "Eskişehir'imizin her sokağında izleri olan kıymetli mahalle başkanlarımızla bir aradayız. Eskişehir için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak birlik ve motivasyon mesajı verdi. - ESKİŞEHİR