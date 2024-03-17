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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'tan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Albayrak mesajında, Çanakkale Zaferi'nin milletimizin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini koruma konusundaki kararlılığının en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürhan Albayrak mesajında, "18 Mart Çanakkale Zaferi milletimizin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini koruma konusundaki kararlılığının en büyük göstergelerinden biridir. Çanakkale Zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmuş, milletimizin kahramanlık ve fedakarlık destanı olarak tarihe geçmiştir. Çanakkale'de, genç - yaşlı, kadın - erkek demeden, tüm milletimiz canı pahasına vatanını savunmuş ve düşmana geçit vermemiştir. Bu zafer, milletimizin azim ve kararlılığının, inancının ve cesaretinin bir sonucudur. Çanakkale, bizlere birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda neler başarabileceğimizi göstermiştir. Bu vesileyle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109'uncu yıl dönümünde bu şanlı destanı tarihe altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna canlarını siper eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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