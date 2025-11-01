AK Parti Eskişehir'de İlçe Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen '3 Kademe İlçe Başkanları ve İlçe Koordinatörleri Birim Toplantısı'nda değerlendirmede bulunuldu.

Toplantı, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Teşkilat Başkanı Fatih Gürbüzer, İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, ilçe koordinatörleri ve ilçe başkanları toplantıya katılım sağladılar. Çeşitli konularla ilgili değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, teşkilat ve üyelik çalışmalarına yönelik çalışmalar ele alındı. - ESKİŞEHİR