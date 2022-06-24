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AK Parti eski ilçe başkanı vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AK Parti eski ilçe başkanı vefat etti

Mustafakemalpaşa'nın iş insanlarından, Ticaret ve Sanayi Odası ve AK Parti eski İlçe Başkanı Adnan Gültaş vefat etti.

Mustafakemalpaşa'nın iş insanlarından, Ticaret ve Sanayi Odası ve AK Parti eski İlçe Başkanı Adnan Gültaş vefat etti. Uzun yıllar imalatçı olarak Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı'na marka değeri katan 59 yaşındaki Gültaş, son yolculuğuna bugün uğurlanacak.

Mustafakemalpaşa'nın iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerinden Adnan Gültaş, bir süredir tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düştü.

1963 yılında Mustafakemalpaşa'da doğan Adnan Gültaş, tahsilini tamamladıktan sonra 1970'li yıllarda peynir tatlısı imalatçısı olarak iş hayatına başladı. İzmir yolu üzerinde, Güllüce Mahallesi mevkiindeki NGS Dinlenme Tesisleri'ni kuran Gültaş, uzun yıllar boyu yolu Mustafakemalpaşa'ya düşenleri peynir tatlısının eşsiz lezzetiyle buluşturdu.

2005-2009 yılları arasında Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Adnan Gültaş, bir dönemde AK Parti Mustafakemalpaşa Teşkilatı'nın başında bulundu. Bir süredir yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi gören Gültaş, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Evli ve 2 çocuk babası Adnan Gültaş'ın cenazesi, bugün Şeyh Müftü Cami'nde kılınacak cuma namazının ardından Lalaşahin Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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