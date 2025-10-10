AK Parti Erzurum Gençlik Kolları 'Kampüse hoşgeldiniz' dedi

Ak Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi kampüsünde "Kampüse Hoşgeldin" etkinliği düzenledi. İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, 'Kampüse Hoşgeldin' standını ziyaret ederek öğrencelerle bir süre sohbet ederek sıcak çorba ile çay ikramında bulundu.

İl Başkanı Av. Küçükoğlu'ndan 'Çorba' İkramı

Ak Parti Erzurum İl Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi- Erzurum Teknik Üniversitesi 2025-2026 eğitim-öğretim akademik kayıt takvimi devam ederken üniversiteli öğrencilerini beraberinde Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcı Muhammet Sıddık Karaca, AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Dorman, Gençlik Kolları Üyeleri ile birlikte öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilerin yeni şehirlerine ve üniversite hayatlarına adaptasyonunu kolaylaştırmak amacıyla "Kampüse Hoş geldiniz" adını verdikleri bir stant kuran gençlik kolları üyeleri, Erzurum'a gelen öğrencilere Başkan Av. Küçükoğlu, Gençlik Kolları Üyeleri 'çorba', 'çay' ikramında bulundu.

Etkinliğe, Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Stantta bir araya gelinen üniversitelilerle samimi sohbetler gerçekleştirildi. Gençlik kolları üyeleri, öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarı dileklerini iletirken, aynı zamanda üniversite yaşamı, sosyal sorumluluk projeleri ve gençlik faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunan, gençlerin her zaman yanında olduğu vurgulayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını daha verimli bir şekilde sürdürebilmeleri ve sosyal olarak kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli etkinlikler ve projelerle destek sağlanacağı belirterek 'Kampüse Hoş geldiniz' standının, öğrencilerin hem şehirdeki sosyal yaşama hem de öğrenci topluluklarına hızlıca adapte olmaları için önemli bir adım olduğu ifade ederek başarı dileklerinde bulundu.

"Türkiye Yüzyıl'ında eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek"

Başkan Av. Küçükoğlu, öğrencilerimizin ve velilerimizin ortak emeğiyle hayata geçen her çalışmanın daha güzel bir gelecek için büyük bir adım atıldığını ifade ederek: "Akademik hayatınızın bu ilk ve en önemli basamağında dünyada ve Türkiye'de köklü, saygın bir geleneğe sahip Atatürk Üniversitemize, Erzurum Teknik Üniversitemize hoş geldiniz. Eğer bir üniversite hizmet üretiyorsa, akademik performans ortaya koyuyorsa, bu süreçlerin tamamında mutlaka ama mutlaka öğrencilerimizin olması gerekiyor. Üniversite çağlarında eğitim öğretim hayatına devam ederken ilgili programlarınızla alakalı, bölümünüzle alakalı uygulamalara katılabilmek, mesleki tecrübe edinebileceğiniz fırsatların peşinden koşmak, hayata erkenden atılmanın belki en önemli hususlarından bir tanesi. Bu noktada sadece kampüs hayatıyla sınırlı kalmayan bir öğrencilik hayatını öneririm. Eğitimdeki bu başarı, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve siz kıymetli evlatlarımızın yarınlarını güvenle inşa etme gayretimizin bir meyvesidir. Türkiye Yüzyıl'ında siz kıymetli evlatlarımızla azim ve başarısı ile birlikte eğitimdeki yükselişimiz kararlılıkla sürecek. Gençlik Kolları kardeşlerimizin destekleri ile bizim telefonlarımız 24 saat açık, burada bir aileniz kadar sizlere yakın olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şehrimize gelen öğrencilerimize barınma, burs ve şehirle ilgili ilk bilgilere kolayca ulaşmalarını amaçladık. Yeni akademik yılında sizlere üstün başarılar diliyorum." diye konuştu. - ERZURUM