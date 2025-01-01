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AK Parti Düzce İl Başkanı Hastane Ziyaretiyle Yeni Yılı Karşıladı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hastane Ziyaretiyle Yeni Yılı Karşıladı
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AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, yeni yılın ilk saatlerinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hastanede tedavi görenleri ve görevi başında olan çalışanları ziyaret etti. Şengüloğlu, fedakarca görev yapan personellere teşekkür ederek yeni yıl dileklerini iletti.

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce il Başkanı Hasan Şengüloğlu, yeni yılın ilk saatlerinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hastanede tedavi alınlar ve görevi başında yeni yıla girenleri ziyaret etti.

Düzce'de yeni yılı görevi başında girenler unutulmadı. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu yönetim kurulu üyeleriyle birlikte itfaiyecileri, polisleri, sağlıkçıları, taksicileri ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi olan hastaları ziyaret etti. Şengüloğlu, "2025 yılına girdiğimiz dakikalarda, İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla birlikte görev başında olan çalışanlarımızı ziyaret ettik. Bu anlamlı gecede, fedakarca görev yapan personelimize teşekkürlerimizi ileterek yeni yıl dileklerimizi paylaştık. Yeni yılın Düzce'mize ve ülkemize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte daha güzel bir yıl geçirmek dileğiyle, yeni yılımız kutlu olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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