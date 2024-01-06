Ak Parti'den kan bağışı kampanyasına destek

KÜTAHYA - AK Parti Kütahya İl Başkanlığı ve Kızılay'ın işbirliğiyle kan bağış kampanyası düzenlendi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, yönetim kurulu üyeleri ve partililer kan bağışında bulundu.

Başkan Mustafa Önsay, yaptığı açıklamada, "Kızılayımızın bu noktada bütün bu insanlarımızın gerek ameliyatlarda gerek trafik kazasından sonraki durumlarda gerek doğal afetlerde ülkemizdeki kan noktasında büyük bir emeği var. Hatta bazen kan stokları zaman zaman azalabiliyor. Bu noktada vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi lazım. Bizde AK Parti Kütahya İl Başkanlığı olarak bugün teşkilatımızda kan bağışında bulunalım. Burada bir duyarlılık oluşturalım. İnsanlık görevimizi tekrar taşıyalım diye düşündük. Teşkilat mensuplarımız tek tek kan bağışında bulunuyorlar. Bütün vatandaşlarımızı bu noktada duyarlılık göstermeye davet ediyoruz. İnşallah Allah ülkemizi bu büyük belalardan, afetlerden korusun fakat her noktada hazır olmaya devam etmek lazım" dedi.