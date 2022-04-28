AK Parti'den Kadir Gecesi'nde lokma tatlısı ikramı - Haberler

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AK Parti'den Kadir Gecesi'nde lokma tatlısı ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AK Parti'den Kadir Gecesi'nde lokma tatlısı ikramı

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Kadir Gecesi dolayısıyla halka lokma tatlısı ikramında bulundu.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Kadir Gecesi dolayısıyla halka lokma tatlısı ikramında bulundu.

Kadir Gecesi münasebetiyle Teravih Namazı'nın ardından, Ulu Camii önünde binlerce vatandaşın ağzı, Ramazan ayının ve kandillerin olmazsa olmazı lokmayla tatlandı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'in de katıldığı etkinlikte, yaklaşık 5 bin kişiye lokma tatlısı ikram edildiği öğrenildi.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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