AK Parti'den İsrail'in Madleen Gemisine Müdahale Tepkisi

AK Parti'den İsrail'in Madleen Gemisine Müdahale Tepkisi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in 'Madleen' gemisine yönelik müdahaleyi şiddetle lanetleyerek, saldırıyı gerçekleştirenlerin yargılanması için uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in ' Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in "Madleen" adlı gemiye dönük müdahalesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, " İsrail'in ' Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail'in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail'i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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