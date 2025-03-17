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AK Parti'den 'Gönül Sofrası' ile Ramazan Dayanışması

AK Parti'den 'Gönül Sofrası' ile Ramazan Dayanışması
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım koordinesinde, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen 'Gönül Sofrası' hane ziyaretleri ile toplumsal dayanışmanın artırılması ve Ramazan'ın manevi atmosferinin paylaşılması amaçlanıyor.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın koordinesinde, Ramazan ayı boyunca AK Parti meclis üyelerinin gerçekleştirdiği 'Gönül Sofrası' sloganlı hane ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor. Her akşam farklı bir aileyle bir araya gelinen bu ziyaretlerde, hem sofralar hem de gönüller birleşiyor.

Başkan Serkan Yıldırım, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayı yalnızca sofraları değil, gönülleri de birleştirir. Şehrimizin dört bir yanında hane hane hemşerilerimizle Gönül Sofrası'nda buluşmaya, bu mübarek ayın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz."

Yıldırım, etkinliklerin hem toplumsal dayanışmayı artırmak hem de Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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