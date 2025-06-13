AK Parti'den BM Kararına Destek: Gazze İçin Ateşkes ve İnsani Yardım Talebi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardımların geçişine izin verilmesi talep eden karar tasarısını memnuniyetle karşıladı. Ala, bu kararın uluslararası toplumun Filistin halkının yaşadığı insani trajediye kayıtsız kalmadığını gösterdiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de ateşkes sağlanmasını ve sınırlardan insani yardımların geçişine izin verilmesini talep eden karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de ateşkes ve insani yardım talepleri içeren karar tasarısının kabul edilmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ala, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını ve sınırlardan insani yardımların geçişine izin verilmesini talep eden karar tasarısının 149 ülkenin oyuyla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu karar, uluslararası toplumun Filistin halkının yaşadığı insani trajediye kayıtsız kalmadığını ve acil bir ateşkes ile insani yardımların engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılmasının gerekliliği konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğunu açıkça göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

"Bu karar, İsrail'in orantısız güç kullanımının uluslararası kamuoyu nezdinde mahkum edildiğinin açık göstergesidir"

Karar ile birlikte İsrail'in orantısız güç kullandığının uluslararası kamuoyunda görüldüğüne dikkati çeken Ala, "Türkiye olarak bu iradeyi başından beri en güçlü şekilde destekliyor, insani değerler ve uluslararası hukuk temelinde atılan her adımı kıymetli buluyoruz. Bu karar, İsrail'in orantısız güç kullanımının ve sivillere yönelik soykırım siyasetinin uluslararası kamuoyu nezdinde mahkum edildiğinin açık göstergesidir. Türkiye olarak, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da aktif rol oynamaya, diplomatik girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Uluslararası toplumun bu güçlü mesajının sahada da bir an önce karşılık bulmasını, ateşkesin derhal hayata geçirilmesini ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz ulaşmasını temenni ediyor ve konunun takipçisi olacağımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Cimbom'a bir dünya yıldızı daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti

Tansiyon git gide yükseliyor! Pezeşkiyan'dan tarihi nükleer resti
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı

Süper Lig devi, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Tiyatrocu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti

Ünlü tiyatrocu hayatını kaybetti
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.