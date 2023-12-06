AK Parti'de yerel seçimler öncesi aday adayları başvurularını yapıyor

AK Parti'de 31 Mart günü yapılacak yerel seçimler öncesi il ve belediye meclis üyeliği için aday adaylar başvurularını yapmaya devam ediyor. Bilecik Belediye Başkan aday adaylıkları için 12 kişi başvuru yapmıştı. İl ve belediye meclis üyelikleri için son başvuru 5 Ocak 2024 gününe uzarken, yaklaşık 15 kişi adaylık başvurusunu yaptı. İbrahim Rafet Sünetci ise en dikkat çeken aday adaylarından biri oldu.

Ak Parti'de 31 Mart günü yapılacak yerel seçimler öncesi il ve belediye meclis üyeliği için aday adaylar başvurularını yapmaya devam ediyor.

Ak Parti'de 31 Mart günü yapılacak yerel seçimleri öncesi Bilecik Belediye Başkan aday adaylıkları için 12 kişi başvuru yapmıştı. İl ve belediye meclis üyelikleri için son başvuru 5 Ocak 2024 gününe uzarken, yaklaşık 15 kişi adaylık başvurusunu yaptı. Bunlardan en dikkat çekeni Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi, iş insanı ve gazeteci İbrahim Rafet Sünetci oldu. Sünetci, dün Bilecik Belediye Meclis üyeliği adaylık başvurusunu AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz'a yaptı. Sünetci, adaylık başvurusunun hayırlara vesile olmasını diledi - BİLECİK