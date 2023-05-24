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AK Parti'de Seçim İşleri Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti'de Seçim İşleri Toplantısı gerçekleştirildi

Yerel Haberler

AK Parti Bilecik İl Başkanlığında Seçim İşleri Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığında Seçim İşleri Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda seçim çalışmaları değerlendirilerek il genelinde yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişlinde bulunuldu. Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'inde katılımıyla gerçekleşen toplantıda Başkan Yıldırım "28 Mayıs'ta Türkiye kazanacak" vurgusu yaptı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

AK Parti Bilecik Yerel Haberler

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