AK Parti'de seçim çalışmaları hızla devam ediyor

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpark'da vatandaşlar ile bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpark'da vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Yıldırım ve Milletvekili Adayı Halil Eldemir il teşkilatı ile birlikte Gölpark'da piknik yapan vatandaşları ziyaret etti. Tek tek vatandaşların masasına oturarak sohbet eden Başkan Yıldırım, "Milletimizle iç içeyiz seçim öncesi kapısını çalıp halini hatrını sormadığımız kimse kalsın istemiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla vakit geçiriyoruz" dedi. - BİLECİK