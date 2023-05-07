Üye Girişi
Haberi Paylaş
AK Parti Büyük İstanbul Miting alanı havadan böyle görüntülendi

AK Parti Büyük İstanbul Miting alanı havadan böyle görüntülendi

Yerel Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Miting" alanı dron ile havadan görüntülendi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Miting" alanı dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların dev Türk bayrağı açtığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde katıldı. Erdoğan, mitinge resmi katılım rakamının 1 milyon 700 bin olduğunu söyledi. Miting alanı dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların alanı doldurduğu ve dev Türk bayağı açtığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

AK Parti İstanbul Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title