AK Parti Bursa Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın Oldu

Ak Parti kongre sürecinde ana kademe kabul edilen ilçe ve il kongrelerini tamamladı. İlçelerde gençlik kolu kongrelerinde de sona gelinirken AK Parti Bursa Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın oldu.

Yapılan açıklamaya göre Bursa Gençlik Kolları Başkanlığı'na Furkan Akın seçildi. 2021 yılında düzenlenen 6. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde Bursa Gençlik Kolları Başkanı olarak seçilen Ömer Faruk Temiztürk görevi Furkan Akın'a devredecek. - BURSA