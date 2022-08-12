AK Parti bin 500 kişiye aşure dağıttı

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla bin 500 kişiye aşure dağıtımı yapıldı.

Birlik ve beraberliğin sembolü olan Muharrem Ayı'nın en güzel örneği, birlik ve beraberliğin kenti Bilecik'te yaşandı. Ak Parti İl Başkanlığı bünyesinde Atatürk Parkı önünde kurulan stantta İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecikliler'e kendi elleriyle aşure ikram etti. Cuma namazı ardından gerçekleştirilen aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşure dağıtımı ardından konuşan İl Başkanı Yıldırım, "Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem Ayı'nda ki ikramlarımızı gelenekselleştirerek hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor, hem de vatandaşlarımızla bir araya gelip, kucaklaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı mektuplar vatandaşlara dağıtıldı. - BİLECİK