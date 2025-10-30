Haberler

AK Parti Bilecik Teşkilatı Merkez İlçe Danışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
AK Parti Bilecik Teşkilatı, muhtarlar, köy temsilcileri ve üyelerin katılımıyla Merkez İlçe Danışma Toplantısı'nı düzenledi. Toplantıda, görüşler paylaşıldı, öneriler sunuldu ve önümüzdeki dönem hedefleri netleştirildi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilatın birliği ve gücünün önemine değindi.

Ak Parti Bilecik Teşkilatı, Merkez İlçe Danışma Toplantısı'nda bir araya geldi.

Muhtarlar, köy temsilcileri ve üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, teşkilat üyeleri görüşlerini paylaştı, önerilerini sundu ve önümüzdeki dönem hedeflerini netleştirdi. Toplantının soru-cevap bölümü, teşkilatın sesi, gücü ve heyecanını sahaya taşıdı. Katılımcılar, AK Parti'nin inanç, emek ve gönül birliğiyle büyüyen dava anlayışını vurguladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Teşkilatımızın birliği ve gücü, davamızı daha ileriye taşıyor. Merkez İlçe Danışma Toplantımızda muhtarlarımız, köy temsilcilerimiz ve üyelerimizle bir araya gelerek fikirlerimizi paylaştık, önerilerimizi sunduk ve hedeflerimizi netleştirdik. Bu dava; inanç, emek ve gönül birliğiyle büyüyor. Katkı sunan tüm dava arkadaşlarımıza. Güçlü teşkilat, güçlü Türkiye demektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
