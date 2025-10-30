AK Parti Bilecik Teşkilatı Merkez İlçe Danışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Ak Parti Bilecik Teşkilatı, Merkez İlçe Danışma Toplantısı'nda bir araya geldi.

Muhtarlar, köy temsilcileri ve üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, teşkilat üyeleri görüşlerini paylaştı, önerilerini sundu ve önümüzdeki dönem hedeflerini netleştirdi. Toplantının soru-cevap bölümü, teşkilatın sesi, gücü ve heyecanını sahaya taşıdı. Katılımcılar, AK Parti'nin inanç, emek ve gönül birliğiyle büyüyen dava anlayışını vurguladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Teşkilatımızın birliği ve gücü, davamızı daha ileriye taşıyor. Merkez İlçe Danışma Toplantımızda muhtarlarımız, köy temsilcilerimiz ve üyelerimizle bir araya gelerek fikirlerimizi paylaştık, önerilerimizi sunduk ve hedeflerimizi netleştirdik. Bu dava; inanç, emek ve gönül birliğiyle büyüyor. Katkı sunan tüm dava arkadaşlarımıza. Güçlü teşkilat, güçlü Türkiye demektir" dedi. - BİLECİK