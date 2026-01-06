Haberler

AK Parti Bilecik teşkilatı İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi

Güncelleme:
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek yerel yönetim çalışmaları ve projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, hizmet odaklı bir anlayışla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Ak Parti Bilecik teşkilatı, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve İl Yerel Yönetimler Başkanı Zeki Kayadelen'in katılımıyla Bilecik AK Parti İl binasında İl Genel Meclisi üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda yerel yönetim çalışmaları ve hizmet odaklı projeler ele alındı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Milletimizin beklentisini bilen, sahayı okuyan ve hizmeti merkeze alan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

