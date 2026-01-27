Haberler

AK Parti Bilecik'te gençlerle buluştu

AK Parti Bilecik'te gençlerle buluştu
Güncelleme:
AK Parti Bilecik İl Teşkilatı, gençlerle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, milletvekilleri ve il yöneticileri katılarak gençlerin toplumdaki rolü üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ak Parti Bilecik teşkilatı, gençlerle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ak Parti Bilecik İl Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantı, AK Parti Bilecik İl Milletvekili Halil Eldemir ve eşi Funda Eldemir'in katılımıyla gerçekleştirildi. İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz'ün öncülüğünde düzenlenen programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı. Toplantıda gençlerle bir araya gelen parti yöneticileri, gençliğin siyaset ve toplum hayatındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda, gençlerin görüş ve önerileri dinlenirken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Davamızı yarınlara taşıyacak genç kardeşlerimizle bir araya geldik. AK Parti, gençliği sadece geleceğin teminatı olarak değil, bugünün sorumluluğunu omuzlayan asli gücü olarak görür. Bu vesileyle toplantımıza katılarak heyecanlarıyla gücümüze güç katan tüm genç kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

