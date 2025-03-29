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AK Parti Bilecik'te Gönül Sofraları İftar Programı Düzenledi

AK Parti Bilecik'te Gönül Sofraları İftar Programı Düzenledi
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AK Parti İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen 'Gönül Sofraları' iftar programında huzurevi sakinleri ile toplumsal dayanışma vurgulandı.

Ak Parti İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtmak ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlenen 'Gönül Sofraları' kapsamında son özel bir iftar programı gerçekleşti.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Servet Yılmaz'ın yanı sıra Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan huzurevi sakinleri, ve çeşitli misafirler katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda, Ramazan'ın paylaşım ve birlik mesajı bir kez daha vurgulandı. İftar sırasında katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Etkinlik sonrası konuşan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Ramazan, dayanışma ve birlik ruhunun en yoğun şekilde hissedildiği bir ay. Bu değerleri huzurevi sakinlerimizle paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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